El eventual plegamiento de Bolsonaro no debería confundir a Balcarce 50: Trump tiene a Macri como su aliado regional (además de su reconocida amistad) y la Casa Blanca no exigirá una relación carnal ante la debilidad económica del gobierno de Cambiemos. Ya no se aplica el Decálogo de Washington, y Macri no es Menem.