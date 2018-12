Hace tres meses la Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI había invitado a Bellingi a disertar en un congreso sobre "compras gubernamentales" que se iba a realizar en Punta Cana, República Dominicana. Pero el ex funcionario procesado no pudo ir porque no obtuvo la autorización judicial para viajar al exterior. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, se opuso a la autorización para salir del país y el juez Julián Ercolini le denegó la posibilidad de viajar.