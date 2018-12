– Todos los viernes a la noche escucho a Mercedes Sosa y también las coplas del payador perseguido y Jorge Cafrune. Son cosas que no te da Harvard, sino que llevas en la sangre. Durante muchos años no volví a la Argentina, quería conservar la Argentina de la que me nutrí, el folklore, la humanidad, la sensibilidad social, un tesoro que no quería que se contamine con los generales de la dictadura. No quería que me toquen eso que traía. Y fíjese que eso salió a relucir en el 2011, acá. Y sirvió para que se entienda que mi compromiso era auténtico, interno, profundo, no era parte de un show.