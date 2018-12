"Uno de los tantos problemas sucedió cuando un día subí desde el subsuelo a la cocina a buscar un vaso con agua. La señora Albanesi estaba allí y me miró con cara de reproche. Ese mismo día, al llegar a la embajada, me citó el Jefe de Personal y me ordenó -con sus típicos y recurrentes malos modos- no subir nunca más a la cocina de la residencia oficial y sólo permanecer en el sótano. Le contesté que para cumplir esa orden al menos deberían colocar vasos, cubiertos y/o platos en el subsuelo para la 'servidumbre', como nos llaman ellos", sostuvo el chofer.