Amado Boudou dejó ayer el penal hablando de presos políticos y de abusos en la utilización de las prisiones preventivas. El ex vicepresidente fue condenado en el caso Ciccone por corrupción. No es un preso político. Sí tuvo prisión preventiva, no es la primera. Ese es un punto discutible. La cuestión de fondo, sin embargo, no está en la letra legal, sino en la práctica judicial: se vienen ahora largos tiempos para establecer la sentencia firme. Y los tiempos, a veces infinitos cuando se trata de gente vinculada al poder o al juego político, terminan exponiendo una cara de la impunidad.