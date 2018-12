La senadora de Cambiemos Gladys González tomó la palabra en el recinto y agradeció que los senadores también se hayan sumado a la iniciativa de poner un cartel en sus bancas. "Me emociona ver que nuestros compañeros varones nos acompañan, porque esta no es una lucha solo de las mujeres, es de toda la sociedad, no podemos hacerlo sin ustedes, es juntos".