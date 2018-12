La profesora universitaria y autora del best seller Escenas de la vida posmoderna sostuvo que mientras "con los intelectuales kirchneristas tuve un diálogo abierto", "en el macrismo no hay intelectuales". "Soy de esas personas que no decía antes se debatía mejor. Si bien fui muy criticada por algunos kirchneristas, sobre todo en redes sociales, mi diálogo con los intelectuales kirchneristas importantes, distinguidos fue un diálogo abierto, así como he mediado con los intelectuales que trabajan en el macrismo, pese a que no fui kirchnerista ni soy macrista. Durante todo el kirchnerismo he tenido diálogo con los funcionarios, con el macrismo sigo tratando con los que conozco. Pero son funcionarios, saquemos la palabra intelectuales". No obstante, dijo que no tiene "una relación" bélica con el macrismo, y contó que almorzó "hace poco" con el secretario de Cultura Pablo Avelluto.