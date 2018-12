No es ese un elemento menor, sobre todo para entender en parte el problema de la pobreza sostenida, de la base dura más allá de los picos registrados en épocas de crisis. Y el interrogante que plantea no es únicamente ético, sino también político, económico, cultural. ¿Puede el país asimilar esa realidad como algo inmodificable? Las estadísticas exponen el problema. La respuesta es centralmente de la política, pero no sólo.