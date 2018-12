"Que nadie dude que apoyaremos la construcción de esta república, que en términos democráticos tiene escasa edad. Nunca nos olvidemos que la democracia tiene que incluirnos a todos. Alfonsín lo dijo, no existen, cuando uno gana una elección, las mayorías autoritarias. El que es electo es mayoría circunstancial. Debe tener la responsabilidad de conducir, contener, escuchar, consensuar con quienes no son la mayoría. Porque si no, no estamos en un sistema democrático", sentenció.