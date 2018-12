Los hechos de violencia ocurridos en el día del partido de vuelta por la final de la copa Conmebol Libertadores entre River y Boca no son hechos puntuales y aislados, por el contrario, vienen ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. El antecedente más próximo lo encontramos en el partido que jugaron el Club Atlético All Boys contra el Club Atlético Atlanta, en donde con piedras, palos y todo elemento contundente que encontraron a su paso, los hinchas de All Boys hicieron retroceder a los efectivos policiales, quienes intentaron escapar a bordo de los patrulleros.