Para Amnistía, preocupa que la nueva reglamentación amplíe las situaciones que son caracterizadas como de "peligro inminente" a supuestos hasta ahora no contemplados. "Es inadmisible que se habilite a un funcionario policial a presumir que un individuo está armado por el solo hecho de que otro integrante de un grupo de personas porte un arma y, con esto, justificar el uso del arma letal contra todos ellos cuando además no exista una amenaza inminente; o que incluso se habilite a usar el arma de fuego en supuestos en los que las personas no tengan un arma letal", expresó la oficina Argentina de Amnistía.