Cuando dejó su sillón en la procuración del Tesoro, Angelina Abbona decidió llevarse a su casa el disco rígido de su computadora. Ante el primer reclamo formal, argumentó que necesitaba hacer un back up y entregó otro disco rígido. Su sucesor en el cargo, Carlos Balbin, llevó el caso a la Justicia para que se investigue si fue parte de una maniobra para borrar mails con información privilegiada. Ahora, según pudo saber Infobae en fuentes judiciales, el juez federal Sebastian Casanello llamó a indagatoria a la ex funcionaria, cercana a Cristina Kirchner y al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. También fue citado el ex sub procurador del Tesoro, Javier Pargament, ligado a las Madres de Plaza de Mayo.