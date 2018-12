Cuando Infobae requirió al Ministerio de Defensa explicación sobre el procesamiento de 4 funcionarios militares de la cartera, en relación con presuntas irregularidades cometidas durante el primer intento de contratación de las tareas que luego recayeron en "Ocean Infinity", indicaron: "En primer lugar corresponde aclarar que no son funcionarios públicos. Al menos no lo son en el sentido que tradicionalmente se le da a estas palabras. Los integrantes de la Comisión Evaluadora de las distintas ofertas presentadas en el mes de abril de 2018 (fueron 9 en total) son militares en actividad que las distintas fuerzas armadas destinan transitoriamente al ministerio. No son parte de la gestión y están más cerca de ser empleados públicos que funcionarios".