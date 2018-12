-Hay temas que quedaron pendientes de este año: uno es el financiamiento de la política. No nos pusimos de acuerdo para incluirlo en el código electoral y la realidad es que tenemos que dar una respuesta, porque con el sistema actual de financiamiento público y de personas físicas no se resuelven muchos de los problemas que tenemos en relación a la falta de transparencia. El debate es: se mantiene el sistema actual, se va a un esquema de financiamiento sólo público, o se integran las personas jurídicas -empresas- y se las controla. Porque no se puede controlar aquello que no se reconoce. Es un tema muy importante y también vamos a ver qué pasa a nivel nacional porque el mismo tema se va a debatir en las sesiones extraordinarias de este año.