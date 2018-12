"El sistema penitenciario termina siendo una salida de vida para muchos delincuentes. No pagan luz, no pagan agua, no pagan gas, se les da de comer, no se le exige nada a cambio. Cuando salen vuelven a delinquir. No se los corrige. Hay que ser más duros. Hay que bajar la edad de la imputabilidad a 14 años. Aquel que cometa un delito grave, a los 16 años ya tiene que estar en una cárcel común. Y hagamos de cuenta que tiene prisión perpetua".