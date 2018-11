"No han turbado mi espíritu ni me han producido temor. Incómoda es, claro está, la posición de mi familia a la que se incluyó en la amenaza de 'prenderle fuego'. Pero ésta es la profesión que elegimos, sin que nadie nos obligara a ello. A nuestros seres cercanos no les queda más remedio que acompañarnos. De modo tal que, habiendo conocido los hechos del objeto procesado y sopesado su entidad, acepto las disculpas proporcionadas por la imputada Marta Beatriz Medina y en tal sentido nada me impulsa a accionar en estos autos", completó Moldes.