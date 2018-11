"¿Si ese dinero existió, dónde está?", preguntó De Vido en su indagatoria. El juez aprovechó el fallo, que incluyó el procesamiento del ex ministro, para responder: "En el marco de la presente causa no sólo se encuentra acreditada la entrega de sumas de dinero tanto al imputado como al personal del ex Ministerio que estuvo a su cargo, sino también la posterior circulación de este dinero dentro de la banda investigada".