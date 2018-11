Según el mandatario provincial, "el encuentro con Sergio Massa reafirma nuestra voluntad de hacer aportes para modificar el rumbo de la economía, porque queremos que a la Argentina le vaya bien, y para eso no hay otra forma de revertir la situación si no se incentiva la producción, se alienta a los que quieren producir y generar trabajo. Si no se traen inversiones, va a ser muy difícil generar más trabajo y mejores condiciones de vida para nuestra gente".