De allí en más, hay definiciones y necesidades propias que exponen grises. Urtubey, que no acompañó la jugada de la Magistratura, se mostró opuesto a cualquier tipo de acuerdo con la ex presidente, ni siquiera para definir la pelea en una interna. Schiaretti, enfrentado fuertemente al radicalismo en su provincia –y en particular, a Mario Negri- sí fue activo en aquella movida, pero también descartaría cualquier forma de primaria. Como otros, cree que ese sería tema para un posible balotaje.