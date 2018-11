Fuera de ese conjunto, quedan sectores menores, algunos de tradición peronista. Y por afuera, el massismo, de mayor peso en Diputados que en el Senado. Sus votos podrían ser decisivos. Los intendentes del peronismo están atentos a lo que hagan los legisladores del Frente Renovador y, en rigor, a lo que pueda ser negociado. Massa busca ser una referencia también en el terreno práctico, en competencia con la ex presidente, que da vía libre a los contactos de sus delegados con el ex candidato, pero no desconoce los planes para desarmar su apoyo territorial.