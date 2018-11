"No soy un valijero K", aseguró Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz que quedó preso por la causa de los cuadernos de la corrupción al declarar ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Aunque no formaba parte del marco de esta causa, Campillo también se quejó que le hubieran querido acusar del asesinato de su pareja, el diseñador Carlos Di Domenico, fallecido en mayo pasado.