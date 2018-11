El conductor y periodista Santo Biasatti fue otras de las voces que aportó un relato sobre el pasado del periodismo. Hizo alusión al crimen del fotógrafo José Luis Cabezas y recordó lo que vivió en ese momento. "No había que enojarse con los que no venían a la marcha. No había que enojarse con aquellos que no escribían, no hablaban o no mostraban. Sino pensar que les pasaba y tratar de establecer, con argumentos sólidos, que lo que estábamos defendiendo era a un hombre que habían asesinado y que todos estábamos amenazados", reflexionó.