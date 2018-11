—Los Montoneros eran muchachos más de derecha que el peronismo —que siempre fue un partido más bien de centro— y fueron a buscar a quien podía ayudarlos a llegar al poder. Un día, antes de las elecciones, Perón llamó a Cámpora para que fuera secretario general del partido y él se negó porque había que hacer mucho trabajo. Entonces, Cámpora me propuso a mí ser secretario, pero me dio un poco de impresión, me dio miedo y me excusé. Al tiempo, Perón me dijo que el secretario iba a ser Abal Medina. "Pero, General, es un muchacho de mi edad", le dije. "Sí, pero él va a ocupar la silla que usted no quiso ocupar".