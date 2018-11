Un interrogante más difícil de responder alude al impacto más allá de los límites formales de la política. Difícil saber qué interés social despierta y cómo es procesado. Por supuesto, el camino electoral recién está comenzando. La idea de la pura y circunscripta pelea del peronismo unificado con el Gobierno no seduce como estrategia definitiva a todo el peronismo. El kirchnerismo y algunos aliados trazan esa línea. Los gobernadores, en general, ponen como primer objetivo garantizarse sus territorios, y luego armar un espacio nacional. Massa sigue diciendo que la ex presidente no entra en este tejido.