– En cuanto al hecho puntual en cuestión, durante la mañana del día 15/11/18 se realizaba la séptima instalación del día, en la zona de Recoleta. Los instaladores se presentaron ante la custodia de CFK; se identificaron e indicaron el trabajo que iban a realizar. Ante el pedido de estos de no instalar, dicha tarea no se realizó. Se informó al comitente. No se han requerido credenciales para este servicio.