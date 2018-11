También opinó que uno de los potenciales de la Argentina está en la minería y se quejó por los impedimentos que generan los ambientalistas. "Hay que cuidar el medio ambiente pero hay que hacer minería. El PBI de Chile se explica por la minería, si no Chile no existiría", ejemplificó. Y en este punto fue contundente: "Si no crecemos por la vía de los recursos naturales, estamos liquidados".