Respecto al clima entre los integrantes de la "mesa chica" del Gobierno, la gobernadora aclaró: "Somos parte del mismo equipo, pero en roles distintos. En la Argentina estamos acostumbrados a que en un equipo aplauden todos, no marcan diferencias, y yo no soy eso". Para no dejar dudas, más adelante ejemplificó con un nombre concreto: "Celebro que no haya aplauso automático en Cambiemos, que haya una Lilita".