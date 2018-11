Triaca, por su lado, apuntó: "Voy a seguir colaborando desde el lugar que me toca; en este momento me parece oportuno dar un paso al costado y que esta tarea la lleve adelante Dante". "Me voy conforme por haber planteado temas que considero relevantes, como el proyecto de ley contra la informalidad laboral, otro para mejorar habilidades en la formación laboral y un tercero que brinda equilibrio de géneros en el ámbito de trabajo".