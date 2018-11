En medio de los elogios a su propio gobierno, Cristina Kirchner también deslizó un guiño al peronismo, en momentos en los que se debate si la ex presidente debe estar o no incluida en un gran frente opositor: "Fuimos criticados por tener una vocación por los sectores humildes. A mí me criticaron por no mencionar demasiado a Perón, pero yo me fijo más en hacer las cosas que hacía Perón".