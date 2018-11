Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo con Cristina Kirchner en los próximos comicios, Massa aseguró: "No me voy a afiliar a Unidad Ciudadana". "No sé qué va a hacer la ex Presidenta, sé qué vamos a hacer nosotros: construir la alternativa que la Argentina necesita para que podemos recorrer 10 años de sendero de crecimiento". "¿Y si se presenta dentro del peronismo?", repreguntó Fantino. "Yo creo que su tiempo pasó, ya tuvo la oportunidad", contestó Massa.