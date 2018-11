Se trata de uno de las causas que se abrieron a raíz de la causa de los cuadernos de la corrupción. Algunos de los testigos señalaron que en los aviones presidenciales se movieron bolsos con dinero. Uno de ellos fue Sergio "Potro" Velázquez, ex piloto del avión presidencial, quien declaró ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que Daniel Muñoz, ex secretario privado de los Kirchner, subía bolsos cerrados con candados al avión presidencial. Pero no solo dinero se habría trasladado al sur.