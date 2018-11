Para María Inés Gorbea, del bloque Evolución, el pedido muestra improvisación por parte de la actual gestión: "No se explica cómo no llegaron a noviembre. Cuando vino el ministro [de Desarrollo Urbano, Franco Moccia] a explicar el presupuesto le pregunté por el subte; no iba a ser cosa que pasara lo del año pasado y ahora, pasó. Nosotros presentamos en 2017 un proyecto para que volviera a manos de SBASE y vamos a insistir. Creemos que el subte tiene que ser operado por la Ciudad". Los bloques de izquierda tampoco apoyarán el pedido oficial.