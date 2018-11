Se cree que la organización movió sumas millonarias y que lograron sacar dinero del país, vía Hong Kong. Pero además que se determinó que uno los implicados, un abogado tucumano llamado Juan Pablo Bustos Thames, fue alertado de que iban por él antes de que allanaran sus oficinas, en septiembre último. "Mañana a las 8 tengo que estar en mi estudio para que no me hagan mierda la puerta, ¿entendés? –le contó a su pareja-. Pero no van a la casa, es al estudio únicamente (…) Al teléfono mío lo vas a tener que tener vos, mañana a la mañana llevátelo porque está ordenado el secuestro del teléfono".