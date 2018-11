En una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24, Rodríguez Larreta explicó: "La puerta giratoria no ayuda nada. En lo que va del año agarramos 120 motochorros in fraganti, incluidos algunos casos mediáticos. El del premio Nobel de Medicina (por Michael Rosbash), el que le robó a Rial. ¿Sabés cuántos hay presos hoy? Cero. Me gustaría decirte tres. Claramente eso no ayuda".