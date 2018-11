Lo que saldrá de este experimento aún no lo sabemos. Podrá ser pato o gallareta. Sólo está claro que en el 2019 nadie estará para tirar manteca al techo. Las campañas no podrán ser costosas porque las empresas no estarán dispuestas a hacer aportes en negro y tampoco parece que haya acuerdo para tratar a tiempo una ley que habilite a las personas jurídicas, lo que terminará beneficiando al Gobierno. El único que parece tenerlo claro es Miguel Angel Pichetto, que se apuró en acordar con Rogelio Frigerio un texto que difícilmente pase el filtro de la Coalición Cívica en Diputados. Es que no solo el peronismo está atado con alambres.