—No, no. Yo no me voy ni vuelvo a ningún lado. No es verdad eso. Yo quiero resolver los problemas de este país, nada más. Nosotros hemos tenido muchos diputados y pocos diputados, eso no nos cambia la vida. Yo quiero estar colgado de un tipo que me enamore de un proyecto. Si en vez de discutir los problemas nos ponemos a discutir si Cristina o la grieta, ¡anda a cagar! No sirve. Hay una autocrítica que tiene que hacer la política. Macri ganó la presidencial, pero perdió la legislativa. El problema es que las divisiones hacen que no podes construir mayoría. La política quiere trasladar ese quilombo que tiene a lo social, como que no peleamos. ¡No muchachos, ustedes peleen ahí adentro en el Parlamento, y saquen una ley en favor de los trabajadores! ¡Una ley! Las leyes que sacaron a favor se construyeron en la calle y entraron a la cámara. ¿Qué ley salió de adentro de la cámara en favor de los trabajadores en estos últimos 10 años?