-Creo que debería ser más osada y proactiva esa integración. Esto no es una opción. Es una imposición de la realidad. La realidad lo impone. Se pierde tiempo si no avanzamos en una integración real. Ya perdimos demasiado tiempo con discusiones ideológicas y antagónicas. Con discursos vacíos. Con promesas políticas que no se cumplieron. La responsabilidad de los dirigentes de Brasil y Argentina es cada vez mas relevante. Por ejemplo, Brasil tiene un sistema de monitoreo de la frontera y cuando hice la visita a INVAP observé que Argentina tiene muy buena tecnología que Brasil no la tiene para complementar este tipo de tareas de monitoreo en las fronteras. Nosotros no tenemos intención de monitorear a la Argentina y ustedes tampoco. Lo ideal sería tener un sistema de monitoreo conjunto. Este sistema tiene los sensores, decisores y los ejecutores. Un sistema conjunto de nuestros países podrá integrar los actores. Se puede avanzar mucho en ello.