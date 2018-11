"Vinimos a hablar con Roberto, el dueño de esta casa, para ponernos en contacto con los trabajadores, como lo hacemos cada semana, y también para acompañar a aquellos que no se resignan frente a un gobierno que no reconoce la existencia de la Industria. PyMEs como estas, a pesar de una inflación del 50% y de una tasa de interés del 70% en los Bancos, no se resignan y siguen generando empleo", remarcó Massa quien destacó la potencialidad del Parque Industrial La Cantábrica: "En los años 50 supo ser la siderúrgica más grande de Sudamérica, llegando a superar los 6 mil empleados, y que hoy cuenta con más de 35 empresas".