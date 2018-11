En el informe que presentó Stolbizer y al que tuvo acceso Infobae se detalló que en la mayoría de los casos no se pudo analizar el monto de la contratación por no haber sido brindada información al respecto, como tampoco el cumplimiento del objetivo del contrato por parte de los estudios externos. "La carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado", dijo la ex diputada del GEN.