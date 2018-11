La causa se inició en 2016 por la denuncia del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, pero se le sumó una nueva presentación por parte del abogado y dirigente social Juan Grabois, que aseguró: "Alonso actúa con parcialidad manifiesta, no está luchando contra la corrupción sino persiguiendo adversarios políticos". Grabois se quejaba porque la OA había denunciado penalmente al referente del Movimiento Evita y ex funcionario K, Emilio Pérsico, por no presentar su declaración jurada patrimonial.