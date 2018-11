El jefe del FR no dio mayores detalles sobre su deseo. "No sé si se está yendo de Cambiemos", alcanzó a decir. Nada más. La invitación, claro, no fue casual. El presidente de la Cámara de Diputados ya anunció que no figurará en las listas el año que viene. Hombre clave para la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y hoy relegado a la tarea parlamentaria, Monzó dejará el Congreso en diciembre de 2019 y su próxima parada, por ahora, es una incógnita.