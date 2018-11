Así fue confirmado a comienzos de septiembre, y se trata de la primera causa contra la ex mandataria que llega a la instancia de juicio oral. Los jueces del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara además juzgarán al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al empresario Lázaro Báez, entre otros.