Consultada sobre las elecciones del año que viene, la Gobernadora respondió: "Hoy estaba con un intendente peronista que me vino a ver a la Casa de Gobierno que me dijo 'hace muchos años que gobierno, y es la primera vez que me invitan a la Casa de Gobierno de la provincia'. Los 135 municipios tienen obras, no importa quién los gobierne, con fondos provinciales. Para mí es normal, para mucha gente es algo que no había pasado en la provincia. Que gane el que sea mejor para la gente, que podamos competir, para eso está la democracia. Yo no creo que los buenos estén en un lado y los malos en el otro, eso no pasa en la vida ni en la política. Sí creo en los valores, Cambiemos expresa valores, más allá de lo difícil de este año, y esos valores nos unen, y los vamos a defender en la próxima elección".