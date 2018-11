Y Bolsonaro vuelve a la mesa ahora con una pregunta sobre quien dice representarlo, el diputado salteño Alfredo Olmedo. "Tengo un problema serio, lo conozco desde hace mucho tiempo. Dijo que no tenía mucha voluntad de ser candidato pero Dios se lo pidió. Y si un tipo habla con Dios yo no puedo ser intermediario", contesta y enseguida, muy serio, aclara: "No subestimo nunca a nadie, fue un candidato particular y yo, más que ser tolerante debo aprender de la diversidad, debo respetar a un dirigente de mi provincia que tiene un nivel de apoyo de un 15% en cada elección. No coincido en absoluto pero tengo que respetarlo".