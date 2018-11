Para Chris Jackson, vicepresidente de Asuntos Públicos de IPSOS, el financiamiento de la política norteamericana "no influye en la votación". "Al americano no le gusta, pero no se discute", aseguró Jackson en una charla en las oficinas de IPSOS en Washington de la que participó Infobae junto a otros medios y miembros de AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en nuestro país que tiene más de 640 empresas asociadas y que promueve activamente la inversión y el comercio bilateral.