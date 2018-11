En semejante lógica de poder, Trump aparece beneficiado. No hay adversario republicanos a la vista y ya no es tiempo de los demócratas Bernie Sanders o John Kerry. Michael Bloomberg, ex alcalde de New York, propietario de una prestigiosa agencia global de noticias y con pasado republicano, medita si se presenta como candidato independiente demócrata para lidiar con Trump. Bloomberg sería un adversario fantástico para Trump, pero aún no decidió su futuro político y personal.