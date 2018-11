Por otra parte, en medio de un mar de incertidumbres que van desde el momento exacto en que se produjo el último punto de contacto, hasta dónde está realmente la nave, no son pocos los que sostienen que apuntar al error humano como causa más probable del siniestro sería no solo inaceptable para las familias sino además un yerro político de proporciones. En tal sentido una fuente naval indicó a Infobae que "pretender culpar lisa y llanamente a los que ya no están, sería realmente una bajeza, más aún cuando el submarino no está para ser peritado".