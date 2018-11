En su escrito, Mindlin sugiere que tal vez Baratta haya ido aquel día a oficinas de otras empresas que estaban en el edificio de Pampa: "No estoy en condiciones de negar o afirmar que en esa fecha y hora el señor Baratta se encontrara en el edificio en cuestión porque, además y como es sabido, el inmueble cuenta con 29 pisos en los que desarrollan sus actividades comerciales un sinnúmero de empresas (entre ellas se encuentra por ejemplo Aerolíneas Argentinas, que fue mencionada por el Sr. Centeno como empresa que fue visitada en varias ocasiones según los escritos que se le atribuyen), por lo cual no puede afirmarse si visitó o no el inmueble o a qué piso puede haber concurrido, cuestión que es ajena a mi incumbencia".

"Concretamente-cerró sus argumentos Mindlin-, de las anotaciones en dichos cuadernos no surge expresa o implícitamente ni mi nombre ni el de ninguna de las compañías que integraba como accionista o ejecutivo del Grupo Pampa".