El legislador del Frente para la Victoria aprovechó la polémica en torno a la final entre Boca y River por la Copa Libertadores para criticar al presidente Mauricio Macri. "Uno no espera que un presidente un día se levante y diga: 'Hoy me levanté pensando que los visitantes tienen que ir a una cancha de fútbol'. Uno espera que diga: 'Hoy me levanté pensando que tengo que abrir los hospitales que están listos para inaugurar en la provincia de Buenos Aires'. ¿Miren si tuviéramos un presidente así?", indicó.