Según los diputados, el juez "no ha ordenado las medidas conducentes propuestas por el fiscal de la causa para preservar la etapa probatoria y el recupero de los bienes, lo cual obstruyó el arribo a la verdad y contribuyó a garantizar la impunidad a los acusados". En ese sentido, Oliveto y López hicieron hincapié en que la causa "se encuentra fuertemente relacionada" con la causa en la que se investigan "hechos de corrupción sistemáticos y organizados desplegados por la ex presidenta Cristina Kirchner y gran parte de sus ex Ministros y empresarios", relatado en los cuadernos de Oscar Centeno.